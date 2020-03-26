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Футболисты «Спартака» разгромили польский «Стомил» в виртуальном матче в FIFA 20

Футболисты «Спартака» разгромили польский «Стомил» в виртуальном матче в FIFA 20
Футбол / РПЛ 0

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев разгромили польский «Стомил» со счётом 5:0 в виртуальном матче, который состоялся в FIFA 20. Об этом сообщили в официальном «твиттере» московского клуба.

Посмотреть фото можно в официальном "твиттере" ФК «Спартак».

Следующий матч виртуального противостояния со «Стомилом» состоится между вратарём красно-белых Артёмом Ребровым и экс-голкипером «Спартака» Войцехом Ковалевским, который на текущий момент является президентом польского клуба.

В 23-м туре первой лиги Польши «Стомил» должен был сыграть против команды «Хробры» из Глогува. Так как матчи польского чемпионата перенесли, встреча не состоялась. Команды устроили мини-турнир по виртуальному футболу, игроки «Стомила» и «Хробры» сыграли три матча на приставке.

Джикия, Ребров и Соболев сыграют в FIFA 20 с клубом Ковалевского
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