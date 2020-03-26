Футболисты «Спартака» разгромили польский «Стомил» в виртуальном матче в FIFA 20

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев разгромили польский «Стомил» со счётом 5:0 в виртуальном матче, который состоялся в FIFA 20. Об этом сообщили в официальном «твиттере» московского клуба.
Посмотреть фото можно в официальном "твиттере" ФК «Спартак».
Следующий матч виртуального противостояния со «Стомилом» состоится между вратарём красно-белых Артёмом Ребровым и экс-голкипером «Спартака» Войцехом Ковалевским, который на текущий момент является президентом польского клуба.
В 23-м туре первой лиги Польши «Стомил» должен был сыграть против команды «Хробры» из Глогува. Так как матчи польского чемпионата перенесли, встреча не состоялась. Команды устроили мини-турнир по виртуальному футболу, игроки «Стомила» и «Хробры» сыграли три матча на приставке.
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