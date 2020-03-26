Тренер Астафьева рассказал о состоянии экс-игрока «Зенита» после заражения коронавирусом

Старший тренер «Ленинградца» Борис Рапопорт рассказал о состоянии полузащитника команды Максима Астафьева. 24 марта стало известно, что футболист заразился коронавирусом.



«Насколько мне известно, информация о диагнозе соответствует действительности. У Максима была небольшая температура, он вызвал врача. Как мне сказали, Астафьева сразу увезли в Боткинскую больницу, где ему сделали тест, который показал такой результат. Правда, сейчас никаких симптомов нет: ни кашля, ни температуры.



Я думаю, что ему необходимо сделать повторные анализы. Максим в данный момент находится в одноместной изолированной палате. Можно предполагать, что у него всё проходит в лёгкой форме. Впрочем, я не врач, не знаю, как будут развиваться события. У нас с такой же температурой был отвезён в больницу Боткина Илья Баннов – у него была температура за 38, но диагноз не подтвердился, и его уже выпустили домой. Ребята знают: если кто-то почувствует недомогание, то нужно сразу вызвать врачей, которые моментально отвозят в больницу, где проводят обследование», — цитирует Рапопорта «Спорт уик-энд».



Астафьев является воспитанником «Зенита», в котором начинал карьеру и играл с 2000 по 2004 год. В дальнейшем 37-летний хавбек защищал цвета ряда российских клубов, среди которых «Луч», «Ростов», «Сибирь», «Томь», «Тосно», «Мордовия» и «СКА-Хабаровск».

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