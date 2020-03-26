Полузащитник «Челси» Бакайоко хочет вернуться в «Милан»

Полузащитник лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко хочет вернуться в «Милан». Об этом сообщает Calciomercato.

Бакайоко выступал за миланский клуб на правах аренды в сезоне-2018/2019. В составе «Милана» полузащитник провёл 42 матча во всех турнирах, в том числе в Лиге Европы. В его активе 1 забитый мяч и 1 результативная передача. В нынешнем сезоне Бакайоко выступает на правах аренды за «Монако».

По данным источника, технический директор «Милана» Паоло Мальдини уже контактировал с «Челси» и «Монако» по поводу трансфера, однако переход не состоялся.

В составе французского клуба Бакайоко провёл 23 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, стоимость француза составляет € 32 млн.