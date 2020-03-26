Похищенные в Нигерии футболисты освобождены

В Нигерии были освобождены похищенные ранее футболисты Бенджамин Илайомэд («Абиа Кометс») и Дайо Оджо («Супер Иглз»), сообщает BBC.



О похищении игроков стало известно 24 марта. Инцидент произошёл, когда они ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре. Вместе с ними в машине находился ещё один футболист «Супер Иглз» Эммануэл Джеймс, однако ему удалось сбежать.



В Нигерии этот случай похищения стал первым в профессиональном футболе с января 2019 года. Тогда жертвой преступников стал бывший тренер клуба «Катсина Юнайтед» Абдуллахи Биффо. Позднее он был отпущен.



В настоящее время чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг по всему миру приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

В Нигерии похитили двух футболистов. Третьему удалось сбежать