Заболотный: разговоры о манекене в какой-то момент действительно перешли все границы

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный высказался о шутках в свой адрес после случая на тренировке «Зенита», когда он случайно сбил манекен.



«В начале, когда видео только всплыло в Сети, мне было очень весело, это выглядело реально смешно! Я много раз пересматривал тот эпизод и буквально заливался от смеха! На тренировках подобные вещи случаются достаточно часто и, действительно, дают повод для шуток и подколов. Повторюсь, первое время я смеялся над собой – скажу больше, если бы нечто подобное произошло с кем-то из ребят, я бы тоже не удержался от колкостей и шуток!



Увы, разговоры о манекене в какой-то момент действительно перешли все границы. Я стал напрягаться, не понимал, почему забавный эпизод трактуется так, будто я ничего не умею в футболе. Но как получилось, так получилось, сейчас эту историю я вспоминаю совершенно спокойно. Кстати, болельщики, с которыми довелось пообщаться, частенько вспоминали тот случай – мол, ты так забавно упал! И, между прочим, ни один из поклонников «Зенита» в глаза не адресовал мне никаких упрёков. Напротив, люди были доброжелательны, корректны и вежливы, поддерживали меня и желали всего наилучшего, за что я им искренне признателен», — цитирует Заболотного Bobsoccer.

Видео с Заболотным и манекеном доступно в «инстаграме» «Зенита».