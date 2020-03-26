Ан. Мостовой: не знаю, видят ли меня в «Зените»

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой, права на которого принадлежат «Зениту», ответил на вопрос о своём будущем в сочинской команде.



«Конечно, я задавался этим вопросом. Но у меня действующий контракт с «Зенитом», лишь летом нам предстоит принять какое-то совместное решение. Я не знаю, видят ли меня в петербургской команде.



«Зенит» – топ-клуб, понятно, что всем, в том числе мне, хочется играть на самом высоком уровне, но «Сочи» – тоже очень сильная команда. Если бы мы играли в этом составе с самого начала сезона, уверен, боролись бы за первые места. Моё будущее? Не всё зависит от меня.



Посмотрим, как будет складываться ситуация. Может, в «Сочи» меня не захотят больше видеть! (Смеётся.) В любом случае после окончания чемпионата я вернусь в Санкт-Петербург. А там не знаю, что мне скажут. Думаю, многое будет зависеть от моей игры. Главное — проявлять себя с наилучшей стороны и помогать «Сочи» добиваться результата», – цитирует Мостового Bobsoccer.



Перед приостановкой чемпионата России Мостовой забил за «Сочи» в трёх матчах подряд.

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