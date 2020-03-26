У Льва Лещенко начался отёк лёгких

У народного артиста РСФСР, члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко начался отёк лёгких, сообщает «Лента.ру».

По словам собеседника издания, состояние певца оценивается как тяжёлое.



Напомним, 24 марта Лещенко вместе с супругой Ириной положили в больницу в Коммунарке из-за подозрения на коронавирус. На следующий день стало известно, что певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Сообщалось, что у Лещенко подтвердился коронавирус. У певца началась двусторонняя пневмония, сейчас он находится в реанимации.



Лещенко вошёл в состав консультативного совета московского «Динамо» в декабре 2019 года.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.