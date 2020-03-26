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У Льва Лещенко начался отёк лёгких

У Льва Лещенко начался отёк лёгких
Футбол / РПЛ 0

У народного артиста РСФСР, члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко начался отёк лёгких, сообщает «Лента.ру».

По словам собеседника издания, состояние певца оценивается как тяжёлое.

Напомним, 24 марта Лещенко вместе с супругой Ириной положили в больницу в Коммунарке из-за подозрения на коронавирус. На следующий день стало известно, что певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Сообщалось, что у Лещенко подтвердился коронавирус. У певца началась двусторонняя пневмония, сейчас он находится в реанимации.

Лещенко вошёл в состав консультативного совета московского «Динамо» в декабре 2019 года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
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