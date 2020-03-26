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Хавбек «Чертаново» Колесниченко перешёл в «Кайрат»

Хавбек «Чертаново» Колесниченко перешёл в «Кайрат»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Российский полузащитник Кирилл Колесниченко стал игроком «Кайрата», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба. Контракт 20-летнего футболиста с клубом рассчитан на три года.

Колесниченко выступал в составе «Чертаново» с 2015 года. В минувшем сезоне футболист отметился 6 голами в 30 играх Футбольной национальной лиги. В феврале 2020 года Колесниченко находился на просмотре в московском ЦСКА на тренировочном сборе команды в Испании. Позже хавбек покинул расположение «армейцев».

«Кайрат» набрал 6 очков в 3 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана сезона 2020 года. Лидером соревнований является «Астана» (7). На текущий момент турнир приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

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