Брат Пеле скончался в возрасте 77 лет

Зека Насименту, брат легендарного бразильского футболиста Пеле, скончался в больнице Сантоса в возрасте 77 лет, сообщает Globo Esporte. На протяжении многих лет Зека боролся с раком простаты.



Зека был на два года моложе Пеле. Он играл в составе «Сантоса» с 1961 по 1962 год, принял участие в 15 матчах и забил 4 гола. Позже Зека завершил профессиональную карьеру футболиста и начал работать в семейном бизнесе.



По информации источника, похороны состоятся в четверг на мемориальном кладбище в Сантосе. В настоящий момент не известно, сможет ли присутствовать на церемонии сам Пеле, перенёсший операцию по замене тазобедренного сустава в феврале 2020 года. Ранее Эдиньо, сын Пеле, сообщил, что у отца возникли проблемы с реабилитацией.

Пеле рассказал о своём самочувствии после операции