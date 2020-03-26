«Не пить, а руки мыть». Карпин — об использовании водки во время пандемии коронавируса

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на комментарий пользователя под постом на своей странице в «Инстаграме», в котором обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.
Карпин назвал пять правил, которые необходимо соблюдать, чтобы помочь остановить эпидемию коронавируса. Один из советов звучал следующим образом: «Мойте руки как можно чаще с мылом или с любым другим спиртосодержащим средством».
«Водка ведь спиртосодержащее средство, значит, надо пить водку», — написал один из пользователей в комментариях под записью.
«Не пить, а руки мыть», — ответил Карпин.
Фото: «Инстаграм» Валерия Карпина
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящий момент Карпин, так же как и большинство профессиональных футболистов и тренеров, из-за коронавируса находится в карантине. Чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, приостановлены.
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