Адвокат Барановской: у Аршавина чемпионство не по голам, а по косякам

Адвокат Игорь Ким, защищающий Юлию Барановскую, первую жену Андрея Аршавина, высказался об иске экс-футболиста о снижении алиментов.



«Наша подзащитная — самодостаточная личность, которая не ориентируется на алименты Аршавина. Её карьера на телевидении идёт в гору. Заседание, к сожалению, не состоялось. Так получилось не по нашей вине. Следующее должно пройти после 10 апреля. Но сторона Аршавина почему-то решила, что это Юлия намеренно затягивает процесс. Ей это совсем ни к чему.



У нас складывается впечатление, что Аршавин хочет скрыть свои доходы, дабы платить детям меньше. В своё время он очень плохо поступил с Барановской, оставив её одну, беременную, с двумя маленькими детьми на руках. Недавно Аршавин развёлся с Алисой Казьминой. У них тоже есть общий ребенок, который обделён вниманием папы. Так что у него чемпионство не по голам, а по косякам», – цитирует Кима Star Hit.

Ранее стало известно, что Аршавин обратился в суд с иском к первой жене с требованием уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. Напомним, Барановская воспитывает двух сыновей и дочь, которые ещё не достигли совершеннолетия. Когда Аршавин играл за «Зенит», он выплачивал алименты на троих детей в размере 5 млн рублей.



Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста в 2018 году. Андрей начинал карьеру в «Зените» и защищал цвета клуба с 1999 по 2008 год, в 2012-м и с 2013 по 2015 год. Экс-форвард выступал за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В сборную России вызывался с 2002 по 2012 год.