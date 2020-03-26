Погба накрутил на пятачке своего пса. Видео

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба на заднем дворе поиграл в футбол со своей собакой.

Французский хавбек показал псу несколько финтов. Происходящее снимала его жена Мария, после чего она выложила видео на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Погба и его супруга Мария приняли участие в челлендже с туалетной бумагой. Футболист кинул супруге туалетную бумагу, она начала чеканить рулон, однако он от её ноги отлетел прямо в лицо годовалому сыну.



Челлендж «Оставайся дома» призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.