Розыгрыш чемпионата Англии не будет возобновлён 30 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.
По информации источника, клубы Английской футбольной лиги (EFL) были проинформированы о том, что кризис, вызванный вспышкой коронавируса, сделал невозможным продолжение сезона в конце апреля. Ожидается, что новая дата возобновления сезона будет объявлена на следующей неделе после встречи представителей английской Премьер-лиги с клубами EFL.
Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи английской Премьер-лиги могут быть проведены в течение шести недель начиная с 1 июня. Встречи будут проходить при пустых трибунах. При этом сезон-2019/2020 начнётся 8 августа.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.
- 26 марта 2020
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