Ультрас «Аталанты» призвали президента клуба отказаться от продолжения сезона

Глава ультрас «Аталанты» Клаудио Галимберти обратился к президенту клуба Антонио Перкасси с призывом объявить о прекращении участия бергамасков в текущем сезоне Серии А, приостановленном из-за коронавируса.

«Уважаемый президент, я считаю, что „Аталанта“ может закончить чемпионат прямо сейчас. Возможно, это неосуществимо, но я хочу думать, что наша „Аталанта“ — пример для всех в этой борьбе с коронавирусом. Независимо от того, что решат наверху», — цитирует Галимберти Calciomercato.

Ранее мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» (4:1), которая состоялась в Милане 19 февраля, оказала существенное влияние на распространение коронавируса.

11 марта розыгрыш чемпионата Италии был официально приостановлен.