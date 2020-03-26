«Зенит» провёл кулинарное шоу в «Инстаграме». Первым участником стал Васютин

«Зенит» провёл кулинарное шоу «Домашняя заготовка» на своей странице в «Инстаграме». Первыми участниками передачи стали вратарь «Зенита» Александр Васютин и шеф-повар Рома Редман.
В прямом эфире игрок готовил изысканные блюда под дистанционным руководством повара. Васютин у себя дома сделал бефстроганов с пюре и битыми огурцами. Шеф-повар при этом находился на кухне кулинарного салона «Гурман».
Ранее «Зенит» объявил о запуске шоу. Идея «Домашней заготовки» заключается в том, что в прямом эфире игроки сине-бело-голубых будут готовить блюда под руководством звёздных шеф-поваров Санкт-Петербурга. Присоединиться к ним может любой желающий — для этого достаточно заранее приготовить необходимую кухонную утварь и продукты (полный список всегда будет опубликован в анонсе) и включить прямой эфир в нужное время.
- 26 марта 2020
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