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Ребров опубликовал мем «А на какую кнопку штангу целовать?»

Ребров опубликовал мем «А на какую кнопку штангу целовать?»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров поделился впечатлениями от игры в FIFA 20 с польским клубом «Стомил», а также выложил мем на своей странице в «Инстаграме».

«Спасибо „Спартаку“ за организацию сегодняшнего матча по виртуальному футболу! Было непросто, но весело. Войцех Ковалевски, ты не только один из любимых вратарей в истории „Спартака“, но и прекрасный соперник по ту сторону экрана. С победой! Успехов тебе и польскому клубу „Стомил“.

Ну и не могу не отметить умельцев, тут же сделавших подходящую картинку. А у вас хочу спросить ответ на вопрос с неё. Знает кто? Ответ, понравившийся мне больше всего, получит подарок!» — написал Ребров.

Фото можно посмотреть на странице Артёма Реброва в «Инстаграме».

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