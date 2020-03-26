Ребров опубликовал мем «А на какую кнопку штангу целовать?»
Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров поделился впечатлениями от игры в FIFA 20 с польским клубом «Стомил», а также выложил мем на своей странице в «Инстаграме».
«Спасибо „Спартаку“ за организацию сегодняшнего матча по виртуальному футболу! Было непросто, но весело. Войцех Ковалевски, ты не только один из любимых вратарей в истории „Спартака“, но и прекрасный соперник по ту сторону экрана. С победой! Успехов тебе и польскому клубу „Стомил“.
Ну и не могу не отметить умельцев, тут же сделавших подходящую картинку. А у вас хочу спросить ответ на вопрос с неё. Знает кто? Ответ, понравившийся мне больше всего, получит подарок!» — написал Ребров.
Фото можно посмотреть на странице Артёма Реброва в «Инстаграме».
Джикия, Ребров и Соболев сыграют в FIFA 20 с клубом Ковалевского
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