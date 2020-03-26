Гильерме: «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локомотив»

Голкипер московского «Локомотива» и национальной команды России Маринато Гильерме рассказал о переговорах о новом контракте с «железнодорожниками» в 2019 году.

«Предложение из «Спартака» было, но сумму я не знаю. Я готов был ждать до декабря, хотел остаться в «Локомотиве». Проблема была в том, что сначала «Локомотив» предложил контракт на год, а я хотел больше. А всё, что писали про сумму контракта, — неправда.

Я хотел € 2,9 млн и контракт дольше, чем на год? Неправда. Я просто хотел остаться в «Локомотиве» на нормальных условиях. «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локо». Почему я не ушёл? Первое — болельщики очень просили остаться. У меня в «Локомотиве» очень красивая карьера — всё, что у меня есть в футболе, мне дали здесь.

Уйти в «Спартак» было бы очень некрасиво. Это был сложный период и стресс для меня. Не ожидал, что будет так: думал, ведь столько сделал для клуба, подписание контракта пройдёт намного легче. Я уже многое доказал, но хочу доказывать и дальше, что клубу не надо жалеть о таком решении", — сказал Гильерме в выпуске шоу «КраСава» на YouTube.