Романцев: куда ни сунься — везде один сплошной коронавирус. Он мне надоел

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о пандемии коронавируса.
«Мне 66 лет. Стало быть, я попадаю в так называемую «группу особого риска» и должен соблюдать все рекомендации и требования. Гуляю в парке или по набережным, избегаю компаний, в людных местах не появляюсь, тщательно мою руки — режимлю как положено. Но не потому, что боюсь коронавируса, а потому, что я законопослушный гражданин и знаю, что такое ответственность.
Я совсем не боюсь коронавируса. Он мне надоел. Куда ни сунься — везде один сплошной коронавирус. Как только слышу это слово, сразу переключаюсь. Кроме него, слава богу, в телевизоре живут развлекательные программы. Я до сих пор не охладел к фильмам Леонида Гайдая, хотя смотрел их по тысяче раз каждый. В мире много прекрасной музыки — я слушаю свою, старинную: кантри, «Битлз», «Роллинг Стоунз».
Без футбола — плохо. Да вообще без спорта. Когда ждёшь спортивных событий не как тренер или футболист, а как болельщик, ожидание само по себе прекрасно. Предвкушение удовольствия порой краше самого удовольствия. Я в последнее время стал высоко ценить эти эмоции. Но, боюсь, на сей раз процесс ожидания затянется», — приводит слова Романцева сайт телеканала «Матч ТВ».
- 26 марта 2020
-
19:47
-
19:43
-
19:37
-
19:26
-
19:19
-
19:05
-
18:52
-
18:43
-
18:38
-
18:28
-
18:26
-
18:13
-
18:09
-
18:03
-
17:52
-
17:51
-
17:36
-
17:29
-
17:21
-
17:20
-
17:19
-
17:12
-
17:00
-
16:49
-
16:42
-
16:33
-
16:25
-
15:57
-
15:47
-
15:32
-
15:29
-
15:18
-
15:14
-
15:01
-
14:43