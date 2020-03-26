Романцев: куда ни сунься — везде один сплошной коронавирус. Он мне надоел

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о пандемии коронавируса.



«Мне 66 лет. Стало быть, я попадаю в так называемую «группу особого риска» и должен соблюдать все рекомендации и требования. Гуляю в парке или по набережным, избегаю компаний, в людных местах не появляюсь, тщательно мою руки — режимлю как положено. Но не потому, что боюсь коронавируса, а потому, что я законопослушный гражданин и знаю, что такое ответственность.



Я совсем не боюсь коронавируса. Он мне надоел. Куда ни сунься — везде один сплошной коронавирус. Как только слышу это слово, сразу переключаюсь. Кроме него, слава богу, в телевизоре живут развлекательные программы. Я до сих пор не охладел к фильмам Леонида Гайдая, хотя смотрел их по тысяче раз каждый. В мире много прекрасной музыки — я слушаю свою, старинную: кантри, «Битлз», «Роллинг Стоунз».



Без футбола — плохо. Да вообще без спорта. Когда ждёшь спортивных событий не как тренер или футболист, а как болельщик, ожидание само по себе прекрасно. Предвкушение удовольствия порой краше самого удовольствия. Я в последнее время стал высоко ценить эти эмоции. Но, боюсь, на сей раз процесс ожидания затянется», — приводит слова Романцева сайт телеканала «Матч ТВ».

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