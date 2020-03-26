Гильерме: изначально приехал в «Локомотив» за деньгами

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал об опасностях жизни в Бразилии, а также объяснил, почему решил перейти в московский клуб.



«В Бразилии ситуация намного опаснее, чем в России. Там бывает, что просто едешь на машине, тебя остановят с пистолетом, машину украдут. Здесь такого нет. В Бразилии ночью останавливаешься на светофоре, и в любой момент может подбежать человек с пистолетом. Ты должен выйти и оставить машину ему. Со мной такое было в 17 лет. Я остановился рядом с аптекой, зашёл внутрь, выхожу — меня уже ждут два парня с пистолетами. Просто говорят: давай ключи от машины. И направили ствол на меня.



В «Локомотив» я приехал за деньгами, честно говорю. В Бразилии у меня была зарплата 3 тысячи реалов в месяц, это примерно 500 долларов. Контракт в «Локомотиве» был в десятки раз лучше — 20 тысяч евро.



Когда приехал в Россию, было непросто. Я порвал кресты, а потом вышел за дубль на первый матч после травмы и сразу порвался ещё раз. Проблема была в том, что я сделал первую операцию в Бразилии, а не в Германии. Там всё сделали плохо, поэтому я порвался второй раз. Если честно, после второй травмы у меня было желание уйти из «Локомотива». Я вообще не играл, просто получал зарплату, хотя «Локомотив» заплатил за мой трансфер. Мне было стыдно. Думал поехать в Бразилию в аренду. Но в команду вернулся Юрий Палыч Сёмин, он мне дал шанс — и все изменилось», — сказал Гильерме в интервью Евгению Савину на канале «КраСава» в YouTube.

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