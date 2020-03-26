Гильерме: ни разу не встречал расизма в России

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме заявил, что не сталкивался с расизмом в России.

«По отношению к себе ни разу не встречал расизма. Помню, после одного из матчей со «Спартаком» про это многие газеты писали, но во время матчей я такого в свой адрес не слышал. Хотя часто ведь бывает, что люди, которые что-то такое кричат, на самом деле не расисты, они просто хотят спровоцировать игрока другой команды.



У меня много темнокожих друзей, я часто с ними тут гуляю, но никогда не встречал расизма. Думаю, многие, кто кричит с трибуны «обезьяна» и всё такое, на самом деле просто хотят дестабилизировать футболистов эмоционально», — сказал Гильерме в выпуске шоу «КраСава» в YouTube.

Гильерме выступает за сборную России с 2015 года.