Гильерме: европейским клубам могут быть интересны Лёша Миранчук и Кокорин

Голкипер московского «Локомотива» и национальной команды России Маринато Гильерме прокомментировал возможный переход полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в один из европейских клубов.

«Смолов хотел себя проверить. Считаю, он молодец, потому что не каждый может вот так выйти из зоны комфорта.

Европейским клубам ещё могут быть интересны Лёша Миранчук и Кокорин. У братьев ещё есть время, чтобы уехать. Надеюсь, что они сделают это нескоро (смеётся). Игрок должен хотеть, чувствовать момент. Думаю, на самом деле скоро это случится», — сказал Гильерме в выпуске шоу «КраСава» в YouTube.

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», уже привлёк внимание ряда европейских клубов. Футбольный агент Горан Велькович рассказывал, что представитель голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона интересовался полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.

Агент Буффона наводил справки об Алексее Миранчуке