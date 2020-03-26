Кокорин: знаком с Погба и Фабрегасом, но близко не дружим

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал поздравления от полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и хавбека «Монако» Сеска Фабрегаса.

«Были ли эти поздравления сюрпризом? Удивило, что были такие тёплые слова, будто мы много лет общаемся. Я с ними знаком, играл против них, но так близко не дружим.

До сих пор отвечаю подписчикам на поздравления, как обещал. Поздравлений было очень много, если взять все соцсети. Стараюсь со временем написать всем», — приводит слова Кокорина пресс-служба РПЛ.

19 марта Кокорину исполнилось 29 лет. Его поздравляли полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, которые записали видеообращения, а также многие другие футболисты.