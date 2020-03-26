Кокорин: перенос Евро — большой плюс для меня. Будет много времени, чтобы набрать форму
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», оценил перенос чемпионата Европы — 2020 на следующий год.
«Перенос Евро-2020 — большой плюс. У меня будет ещё много времени, чтобы тренироваться, играть и набирать форму. Приободряют ли последние слова Черчесова? Он всё по делу сказал, что, если буду нужен, буду в хорошей форме, тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной», — приводит слова Кокорина пресс-служба РПЛ.
Ранее главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение Кокорина в сборную. По словам специалиста, Кокорину надо доказывать, что он нужен российской команде.
Черчесов: Кокорину надо доказывать, что он нужен сборной России
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