«Рубин» выпустил гайд по коронавирусу от Слуцкого

Пресс-служба казанского «Рубина» выложила видео, в котором рассказала о мерах предосторожности в период пандемии коронавируса.



Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, принявший участие в ролике, призвал всех избегать людных мест, чаще мыть руки, не касаться руками лица, тщательно дезинфицировать телефон, ограничить рукопожатия, использовать только индивидуальные предметы личной гигиены и заниматься спортом в домашних условиях.

Видео можно посмотреть на канале казанского «Рубина» на YouTube.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.