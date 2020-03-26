«Рубин» выпустил гайд по коронавирусу от Слуцкого
Пресс-служба казанского «Рубина» выложила видео, в котором рассказала о мерах предосторожности в период пандемии коронавируса.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, принявший участие в ролике, призвал всех избегать людных мест, чаще мыть руки, не касаться руками лица, тщательно дезинфицировать телефон, ограничить рукопожатия, использовать только индивидуальные предметы личной гигиены и заниматься спортом в домашних условиях.
Видео можно посмотреть на канале казанского «Рубина» на YouTube.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.
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