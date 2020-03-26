ЦСКА продлил срок самоизоляции футболистов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал команде, что самоизоляция «армейцев» продлена до 7 апреля, сообщает в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.

Чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, планировалось возобновить 10 апреля.

ЦСКА ввёл ограничения для своих футболистов, тренеров, членов медицинского штаба, а также для административного персонала и игроков молодёжной команды в связи с пандемией коронавируса.



Начиная с 17 марта «армейцев» обязали организовать двухнедельную самоизоляцию с запретом покидать своё жильё, Москву и территорию России. Исключения допустимы лишь в случае экстренной необходимости. Футболисты и остальные работники должны сообщать медикам ЦСКА о своём самочувствии и следовать их рекомендациям. Отмечалось, что к нарушителям будут применяться меры дисциплинарного характера.