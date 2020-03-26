Кокорин: слышал много нехороших комментариев о «Сочи», но всё оказалось нормально

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о знакомстве с южной командой.

«До первого матча слышал много комментариев о «Сочи», они были не совсем хорошими. Когда попал в клуб и лично со всем столкнулся, оказалось, что всё нормально. Нужно было только время на адаптацию, понять новые наработки, взгляды тренера. Было приятно играть с ребятами, мы хорошо понимали друг друга, поэтому так и сказал. Атмосфера в команде тоже была отличной. Многих ребят знал, отсюда и ощущение, что с ними уже немало времени провёл.

Болельщики и журналисты рассматривали каждый матч «Сочи» через мои действия? Да, понимаю это и вижу, какое большое внимание к клубу. Это очень приятно. Мы стараемся оправдывать ожидания. Жалко, что сейчас, когда в Сочи распогодилось, чемпионат остановился", — приводит пресс-служба РПЛ слова Кокорина.