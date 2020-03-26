Футболист «Брайтона» заразился коронавирусом

Генеральный директор «Брайтон энд Хоув Альбион» Пол Барбер сообщил, что один из игроков команды заразился коронавирусом.



«Мы протестировали трёх футболистов. Результат теста одного из них оказался положительным. Мы не проводим регулярное медицинское тестирование. Тестируем игроков и персонал только при появлении симптомов. Заразившийся игрок получает всю необходимую помощь», — приводит слова Барбера Sky Sports.

Ранее В Англии официально было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом среди футболистов. Положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию обнаружены у Каллума Хадсона-Одои («Челси»), Джеймса Болтона, Энди Кэннона, Шона Рагета (все — «Портсмут»), Чарльза Остина («Вест Бромвич»).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тысячи человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тысяч.