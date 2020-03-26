Лебеденко: у Игнашевича есть цель встать в один ряд с Клоппом. Почему нет?
Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мнением о старшем тренере московской команды Сергее Игнашевиче и его методах работы.
«У нас уделяется время и тактике, и физике. У меня не было такого молодого тренера. Хочу пожелать, чтобы в будущем он стал тренером уровня Клоппа, который сейчас показывает самый современный, сильный и зрелищный футбол. Мы смотрим много нарезок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Думаю, у Игнашевича тоже есть цель встать в один ряд с такими тренерами. Почему нет?» — приводит слова Лебеденко сайт телеканала «Матч ТВ».
Игнашевич работает в «Торпедо» с 2019 года. Московский клуб набрал 53 очка в 27 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
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