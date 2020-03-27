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Азар постригся налысо, поддержав новый челлендж

Азар постригся налысо, поддержав новый челлендж
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар сменил причёску, участвую в новом челлендже.

29-летний бельгиец побрил голову налысо. Фотографию новой прически Азара на своей странице в «Инстаграме» выложил барбер Ахмед Алсанави.

Алсанави запустил челлендж Haircut At Home («Стрижка дома»). Барбер постригся налысо, предложив всем желающим присоединиться к челленджу.

В марте Азар перенёс операцию после травмы, которую получил в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1), который состоялся 22 февраля. До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

Бельгиец перешёл в «Реал» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

Азар: мой первый сезон в «Реале» был тухлым
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