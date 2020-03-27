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Источник: «Челси» хочет подписать Нойера и готов расстаться с Кепой

Источник: «Челси» хочет подписать Нойера и готов расстаться с Кепой
Футбол / Германия 0

Лондонский «Челси» заинтересован в переходе голкипера мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера. Ради этого клуб готов расстаться с испанцем Кепой Аррисабалагой, сообщает журналист Sportbild Кристиан Фальк в «Твиттере».

Кепа Аррисабалага перешёл в «Челси» из «Атлетика» летом 2018 года и стал самым дорогим вратарём в истории футбола — сумма трансфера составила €80 млн. 24 февраля 2019 года испанец отказался уходить на замену в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити», чем разозлил тогдашнего тренера команды Маурицио Сарри и болельщиков «Челси». Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенцев он семь раз выигрывал чемпионат Германии и один раз — Лигу чемпионов.

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