Кокорин: «Сочи» не должен вылететь из РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», назвал три причины, почему клуб из Краснодарского края должен сохранить прописку в Премьер-лиге.
«Первая и самая главная – инфраструктура, погода. Чтобы в таком городе не было футбола – это для меня всегда было загадкой. Я много раз был в Сочи, и здесь в любом случае должна быть своя команда. Вторая – мне нравится, когда появляются и закрепляются новые хорошие команды. Перелет до Сочи, размещение, гостиницы, то, как встречают – все это приятно выглядит. Третья – топовый стадион. У нас есть всё для того, чтобы сохранить прописку. Мы доказали, в первую очередь, себе, что можем хорошо играть с сильным командами. Будем работать так, чтобы это продолжилось», — приводит слова Кокорина официальный сайт РПЛ.
В текущем розыгрыше чемпионата России форвард провёл за «Сочи» четыре матча и забил три мяча.
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