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«Барселона» сократила рабочий день и зарплаты из-за коронавируса

«Барселона» сократила рабочий день и зарплаты из-за коронавируса
Футбол / Испания 0

Испанская «Барселона» на официальном сайте сообщила о принятии ряда антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса.

Так клуб сократит рабочий день для всех сотрудников и пропорционально сократит заработные платы. «Меры, принимаемые ФК „Барселона“, опираются на трудовое законодательство и соответствие критериям соразмерности и справедливости. Наша цель — возобновление деятельности клуба как можно скорее», — говорится в сообщении.

Кроме того, спортивные объекты «Барселоны» на время эпидемии перейдут к департаменту здравоохранения Женералитета Каталонии.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тысячи человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тысяч.

Часть футболистов «Барселоны» выступили против сокращения зарплаты на 70%
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