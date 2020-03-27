«Барселона» сократила рабочий день и зарплаты из-за коронавируса

Испанская «Барселона» на официальном сайте сообщила о принятии ряда антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса.

Так клуб сократит рабочий день для всех сотрудников и пропорционально сократит заработные платы. «Меры, принимаемые ФК „Барселона“, опираются на трудовое законодательство и соответствие критериям соразмерности и справедливости. Наша цель — возобновление деятельности клуба как можно скорее», — говорится в сообщении.

Кроме того, спортивные объекты «Барселоны» на время эпидемии перейдут к департаменту здравоохранения Женералитета Каталонии.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тысячи человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тысяч.