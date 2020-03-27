Amazon выпустит документальный фильм о «Тоттенхэме», даже если сезон не доиграют
Компания Amazon доведёт до конца работу над документальным фильмом о «Тоттенхэме», даже если сезон в АПЛ так и не доиграют. Фильм будет представлен в июле, сообщает Daily Mail.
Съемки начались в начале сезоне в формате реалити-шоу: операторы фиксировали моменты из тренировочного процесса и игр «шпор». Работа продолжалась до недавнего момента. Однако съемочная группа Amazon была отправлена на 14-дневный карантин из-за того, что они контактировали с игроком «Тоттенхэма» Сон Хын Мином, вернувшимся из Южной Кореи.
Ранее Amazon снял аналогичный фильм о «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
После 29 туров «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 41 очком.
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