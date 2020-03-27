Швайнштайгер провёл с «Баварией» онлайн-тренировку
Экс-полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер принял участие в тренировочном занятии команды, которое проходило в удалённом режиме.
Игроки «Баварии» сейчас не тренируются на базе клуба из-за пандемии коронавируса, поэтому занимаются дома индивидуально. Занятие со Швайнштайгером мюнхенцы провели в тренажёрных залах, параллельно общаясь в видеочате.
«Благодаря интернету как в старые добрые времена потренировался с парнями из „Баварии“. Спасибо за приглашение, кто следующий?» — написал Швайнштайгер в «Твиттере».
Швайнштайгер выступал за «Баварию» с 2000 по 2015 год. В составе мюнхенского клуба он восемь раз становился чемпионом Германии, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2012/2013 стал победителем Лиги чемпионов.
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