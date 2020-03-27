Экс-игрок сборной Франции считает, что проблемы «Монако» должны закалить характер Головина

Бывший полузащитник сборной Франции Ибрагим Ба оценил выступления российского полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Головин здорово выглядит в этом сезоне, хотя это не такая простая задача. Он переехал из России в другую страну, где нужно было адаптироваться. Но дорогого стоит, что он уже в молодом возрасте получил такой опыт. Это поможет в его дальнейшем прогрессе и развитии карьеры. Сейчас не самый лучший период в истории клуба, он не всегда побеждает и не борется за чемпионство. Но всё это должно закалить характер Головина», — приводят слова Ба «Известия».

В нынешнем сезоне Головин в 25 матчах французской Лиги 1 записал в актив 3 мяча и 4 результативные передачи. В остальных турнирнах (Кубок Франции, Кубок французской лиги) Головин помог «Монако» в 5 встречах.

«Монако», набрав 40 очков в 28 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.