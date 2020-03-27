Министр спорта Италии: вряд ли сезон Серии A возобновится в начале мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о том, когда будет возобновлён сезон Серии А.

«Прогнозы, которые заставили нас думать, что мы сможем возобновить спортивные соревнования в конце апреля или мае, были слишком оптимистичными. Могу с уверенностью сказать, что, если возобновятся спортивные мероприятия, то они обязательно пройдут за закрытыми дверями.

У меня также есть некоторые сомнения относительно даты 3 мая. Мы должны очень часто адаптировать наши решения под развитие эпидемии. Вряд ли сезон сможет возобновиться в начале мая. Федерация может принять решение отложить игры до конца лета, я читал предложения об июле и августе, но ситуация сложная», — приводит слова Football Italia.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.