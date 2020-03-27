Жена Адриано: прежде чем выйти замуж, подумай — может, с ним придётся сидеть на карантине

Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, опубликовала в своём «инстаграме» новое видео с супругом.



В ролике бразилец с супругой исполняют танец под песню на русском языке.



«Прежде чем выйти замуж, подумай – возможно, тебе придётся с этим человеком сидеть на карантине. Love you, муж!» — написала Екатерина.

Видео доступно на «Чемпионате».

Адриано известен в России по выступлению за московский «Спартак» в период с 2017 по 2019 год. С красно-белыми он стал чемпионом, а также завоевал Суперкубок страны. На россиянке Дорожко футболист женился в ноябре прошлого года. В настоящее время пара проживает в Бразилии, где Луис защищает цвета «Палмейраса».



До перехода в стан красно-белых форвард защищал цвета «Милана», донецкого «Шахтёра» и «Интернасьонала» из Порту-Алегри.