Жена Адриано: прежде чем выйти замуж, подумай — может, с ним придётся сидеть на карантине

Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, опубликовала в своём «инстаграме» новое видео с супругом.
В ролике бразилец с супругой исполняют танец под песню на русском языке.
«Прежде чем выйти замуж, подумай – возможно, тебе придётся с этим человеком сидеть на карантине. Love you, муж!» — написала Екатерина.
Видео доступно на «Чемпионате».
Адриано известен в России по выступлению за московский «Спартак» в период с 2017 по 2019 год. С красно-белыми он стал чемпионом, а также завоевал Суперкубок страны. На россиянке Дорожко футболист женился в ноябре прошлого года. В настоящее время пара проживает в Бразилии, где Луис защищает цвета «Палмейраса».
До перехода в стан красно-белых форвард защищал цвета «Милана», донецкого «Шахтёра» и «Интернасьонала» из Порту-Алегри.
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