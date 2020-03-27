Футбол сегодня: в Беларуси стартует 2-й тур, «Зенит» из Москвы сыграет товарищеский матч

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были остановлены. Однако сегодня, 27 марта, всё же состоится несколько матчей.



Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где стартует 2-й тур национального чемпионата. В 18:00 мск начнётся матч «Торпедо-БелАЗ» – «Белшина», а в 20:00 мск прозвучит стартовый свисток во встрече «Рух» – «Энергетик-БГУ».



Также сегодня состоятся сразу восемь товарищеских матчей. В 13:00 мск начнётся встреча московского «Зенита» и «Красково» из Московской области. В 16:00 мск встретятся «Левадия» из Эстонии и «КТП» из Финляндии.



В остальных товарищеских матчах сыграют шведские команды. В 20:30 мск начнётся встреча «Лундс» – «ИФК Мальмё». Спустя полчаса стартовый свисток прозвучит в матчах «Квидинг» – «Оддевольд», «Линдо» – «Дагсбергс», «Энхорна» – «Седертелье» и «Хьене» – «Хестрафош». Завершит игровой день встреча «Тумба» – «Юшхольм», которая начнётся в 22:00 мск.



Напомним, Российская Премьер-Лига и все другие турниры под эгидой РФС приостановлены до 10 апреля, английская Премьер-лига – до 30-го, испанская Ла Лига – до отдельного решения, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 2 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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