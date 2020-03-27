Тренер «Арсенала» Артета заинтересован в трансфере хавбека «Валенсии» Солера

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, в трансфере заинтересован лично главный тренер лондонского клуба Микель Артета, а испанскому клубу нужно заработать с трансферов около € 35 млн, чтобы решить проблемы с финансовым фэйр-плей.

Солер является воспитанником «Валенсии». Полузащитник дебютировал в чемпионате Испании в конце 2016 года в матче с «Леганесом». В декабре 2019 года Солер заключил с клубом новое соглашение, которое действительно до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне испанец вышел на поле в 27 матчах и отметился 3 забитыми мячами. По оценке портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет € 50 млн.