Сёмин отреагировал на информацию о договорённости Кокорина с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о договорённости между московским клубом и нападающим «Сочи» Александром Кокориным, права на которого принадлежат «Зениту».



«Не имею права говорить что-то про чужого игрока. А за всеми комментариями – не ко мне», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Накануне, 26 марта, сообщалось, что Кокорин близок к подписанию контракта с «Локомотивом», по условиям которого он за три года должен будет заработать не менее € 9 млн. Также появлялась информация, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы римский «Лацио», «Дженоа», «Вальядолид», «Фортуна» и «Марсель», об интересе со стороны которого рассказывал сам игрок.



Кокорин — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне форвард провёл за «Сочи» 4 матча в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Источник: Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом» на € 3 млн в год