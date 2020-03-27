В «Локомотиве» связали слухи про Кокорина с весенним обострением у «отдельных товарищей»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договорённости между клубом и нападающим «Сочи» Александром Кокориным, права на которого принадлежат «Зениту».
«Хочу сразу прокомментировать и разговоры про Кокорина, и слухи итальянцев, которые пишут, что мы уже приняли решение отпустить Мариу.
Сейчас весна, у отдельных товарищей начинается обострение: появляются видения, звуки, голоса в голове. У некоторых открываются чакры, и с ними разговаривает космический разум, говорящий какую-то истину. Друзья, давайте внимательно относиться к собственному здоровью.
Все ссылаются на заседание совета директоров. Но его вчера не было и в ближайшие две-три недели тоже не планируется», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 27 марта 2020
-
10:48
-
10:47
-
10:39
-
10:20
-
10:18
-
10:03
-
09:55
-
09:34
-
09:31
-
09:21
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
07:45
-
07:26
-
07:01
-
06:41
-
06:21
-
05:57
-
05:37
-
05:14
-
05:03
-
04:49
-
04:37
-
04:19
-
03:58
-
03:30
-
02:59
-
02:22
-
01:35
-
00:56
-
00:42
-
00:28
-
00:21
- 26 марта 2020
-
23:59