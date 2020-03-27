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В «Локомотиве» связали слухи про Кокорина с весенним обострением у «отдельных товарищей»

В «Локомотиве» связали слухи про Кокорина с весенн
В «Локомотиве» связали слухи про Кокорина с весенним обострением у «отдельных товарищей»
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договорённости между клубом и нападающим «Сочи» Александром Кокориным, права на которого принадлежат «Зениту».

«Хочу сразу прокомментировать и разговоры про Кокорина, и слухи итальянцев, которые пишут, что мы уже приняли решение отпустить Мариу.

Сейчас весна, у отдельных товарищей начинается обострение: появляются видения, звуки, голоса в голове. У некоторых открываются чакры, и с ними разговаривает космический разум, говорящий какую-то истину. Друзья, давайте внимательно относиться к собственному здоровью.

Все ссылаются на заседание совета директоров. Но его вчера не было и в ближайшие две-три недели тоже не планируется», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сёмин отреагировал на информацию о договорённости Кокорина с «Локомотивом»
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