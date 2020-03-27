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Тренер «Зенита» Сканавино: верю, что Россия знает, как справиться с эпидемией

Тренер «Зенита» Сканавино: верю, что Россия знает, как справиться с эпидемией
Футбол / РПЛ 0

Тренер петербургского «Зенита» по физической подготовке Андреа Сканавино прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

«Ситуация с коронавирусом в России? Я могу судить только со своей колокольни, у меня нет полной и объективной картины происходящего. Чемпионат России по футболу и другие соревнования приостановлены. Все игроки сейчас тренируются по разработанным тренерским штабом индивидуальным планам, чтобы поддерживать оптимальную физическую форму, находясь дома. Из-за этого я больше времени провожу в центре города, где живу, и нельзя не отметить отсутствие туристов. В ресторанах и других подобных заведениях количество клиентов, похоже, упало до минимума, если верить пустующим столам, которые видны с улицы. Совершенно очевидно, что тень коронавируса витает над Петербургом. При этом я категорически отказываюсь верить в то, что здесь возможна трагическая ситуация, аналогичная сегодняшней итальянской. Верю, что Россия знает, как справиться с ней», – приводит слова Сканавино «Деловой Петербург».

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