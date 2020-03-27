Худяков: если мы сейчас закончим чемпионат, это будет хороший момент для расширения РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал приостановку розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Пауза в чемпионате России продлится до 10 апреля.

«Если через какое-то время ещё будет риск для людей, то, наверное, лучше закончить чемпионат. Всё будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия. Но я уверен, что моя команда останется в РПЛ в любом случае — если продолжим, то тоже всё будет хорошо. В целом, если мы сейчас закончим чемпионат, это хороший момент для расширения лиги. Всё будет обсуждаться в апреле, сейчас пока никакой ясности нет», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.