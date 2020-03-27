Гвардиола хочет видеть Бонуччи в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в трансфере защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Об этом информирует Calciomercato.

Как сообщает источник, наставник «горожан» хочет усилить линию защиты в летнее трансферное окно, в связи с чем заинтересован в переходе Бонуччи.

Бонуччи дебютировал в чемпионате Италии в 2005 году в составе «Интера». Спустя два года он покинул миланский клуб и впоследствии выступал за «Тревизо», «Пизу» и «Бари», а в 2010 году присоединился к «Ювентусу». В сезоне-2017/2018 Леонардо защищал цвета «Милана», после чего вернулся в стан бьянконери. В ноябре 2019 года 32-летний футболист продлил соглашение с клубом до 2024 года.

В нынешнем сезоне Бонуччи провёл в составе «Ювентуса» 34 матча и отметился 4 голами. По оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 25 млн.