Гендиректор «Уфы» — о судьбе сезона: общее мнение, наверное, есть. Но высказывать его рано

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о судьбе концовки нынешнего сезона, которая оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса.



«10 апреля с коллегами соберёмся, будем решать, что делать. Понятно, что нужно постараться доиграть сезон, но нужно думать и о том, как будет развиваться эпидемия и экономическая ситуация. Мы с руководителями клубов находимся на связи, наверное, общее мнение у нас есть. Просто высказывать его рановато», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен после 22 туров. Также перестали проводить матчи практически во всех странах и ведущих лигах Европы. Встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы, который должен был состояться летом, пройдёт в 2021 году.

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