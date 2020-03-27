Кержаков: травит пресса? Не читай. Что нового ты можешь узнать?

Бывший нападающий «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков рассказал, как футболисты справляются с давлением со стороны прессы.

«Морально тяжело переживать ситуации, которые бывают у футболистов. Вот как Фёдор Смолов не забил пенальти хорватам. С этим сложно справляться. Но помогают родные, близкие. И тренировочный процесс, который начинается через две-три недели. И пошло-поехало.



Коллеги вокруг смотрят нормально. Никто никого не топит. Каждый футболист может оказаться на этом месте. Что делать, когда тебя травит пресса? Не читай. Что нового ты можешь узнать?



Мемы, которые кидают в WhatsApp? Есть и смешные. Обо мне было много уморительных после Евро-2012. Например: «Не попал на обложку журнала». Тогда это было смешно. Как обижаться на таких людей? А теперь — совсем не актуально», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».