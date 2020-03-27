Гендиректор «Ахмата»: страшно, когда люди гибнут. Недоиграть сезон — не самое страшное

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мыслями о судьбе концовки нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.



«К сожалению, ситуация с вирусом пока не улучшается. Но будем надеяться, что всё будет хорошо. Давайте дождёмся 10 апреля, тогда уже решим. Какие будут рекомендации президента, правительства, пока мы можем лишь предполагать.



Здоровье людей – самое важное, что может быть, а чемпионат… Бывает, наверное, и такое. Страшно, когда люди гибнут, а тот факт, что мы недоиграем сезон, не самое страшное, что может произойти», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен после 22 туров в связи с пандемией коронавируса.

Гендиректор «Уфы» — о судьбе сезона: общее мнение, наверное, есть. Но высказывать его рано