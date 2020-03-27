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Гендиректор «Ахмата»: страшно, когда люди гибнут. Недоиграть сезон — не самое страшное

Гендиректор «Ахмата»: страшно, когда люди гибнут. Недоиграть сезон — не самое страшное
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мыслями о судьбе концовки нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«К сожалению, ситуация с вирусом пока не улучшается. Но будем надеяться, что всё будет хорошо. Давайте дождёмся 10 апреля, тогда уже решим. Какие будут рекомендации президента, правительства, пока мы можем лишь предполагать.

Здоровье людей – самое важное, что может быть, а чемпионат… Бывает, наверное, и такое. Страшно, когда люди гибнут, а тот факт, что мы недоиграем сезон, не самое страшное, что может произойти», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен после 22 туров в связи с пандемией коронавируса.

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