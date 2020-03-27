Гендиректор «Ахмата»: страшно, когда люди гибнут. Недоиграть сезон — не самое страшное
Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мыслями о судьбе концовки нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
«К сожалению, ситуация с вирусом пока не улучшается. Но будем надеяться, что всё будет хорошо. Давайте дождёмся 10 апреля, тогда уже решим. Какие будут рекомендации президента, правительства, пока мы можем лишь предполагать.
Здоровье людей – самое важное, что может быть, а чемпионат… Бывает, наверное, и такое. Страшно, когда люди гибнут, а тот факт, что мы недоиграем сезон, не самое страшное, что может произойти», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен после 22 туров в связи с пандемией коронавируса.
Гендиректор «Уфы» — о судьбе сезона: общее мнение, наверное, есть. Но высказывать его рано
Читайте также
- 27 марта 2020
-
12:31
-
12:23
-
12:20
-
12:01
-
11:58
-
11:44
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:32
-
11:18
-
11:09
-
10:48
-
10:47
-
10:39
-
10:20
-
10:18
-
10:03
-
09:55
-
09:34
-
09:31
-
09:21
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
07:45
-
07:26
-
07:01
-
06:41
-
06:21
-
05:57
-
05:37
-
05:14
-
05:03
-
04:49
Партнерский контент