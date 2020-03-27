ЦСКА вышел в четвертьфинал ЛЧ, «Зенит» стал чемпионом. Открыт ретро-матч-центр

Весна 2020 года, вероятно, станет одним из самых скудных периодов в истории мирового спорта. Остановка большинства турниров побудила многих болельщиков вспомнить яркие моменты из прошлого: пересмотреть нарезки любимых матчей, заново познакомиться с героями прошлых лет.
Для ностальгирующих болельщиков «Чемпионат» открыл ретро-матч-центр «10 лет назад». Это вкладка, которая доступна в меню матч-центра. Переключившись на неё, вы вспомните, какие главные спортивные соревнования проходили в этот день ровно 10 лет назад. Совсем недавно прошла Олимпиада в Ванкувере, ЦСКА выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов и борется за чемпионство с «Зенитом», Фергюсон и Венгер ещё в деле, но чемпионом Англии становится «Челси» с Анчелотти, а кубок Лиги чемпионов в итоге у «Интера» Моуриньо. Впереди чемпионат мира по футболу в ЮАР.
- 27 марта 2020
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