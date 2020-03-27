Бербатов: Санчо не станет думать дважды о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Боруссии» Джейдона Санчо в стан «красных дьяволов».

«Было много разговоров о переходе Санчо в «Манчестер Юнайтед». Он англичанин, им интересуется «Юнайтед», я считаю, в таком случае он не станет думать дважды о переходе.



Я думаю, если «Юнайтед» приобретёт Санчо, он отлично дополнит команду, но мне любопытно посмотреть на их расстановку. У клуба уже есть Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль, Дэниел Джэймс, они хотят конкуренции среди молодых игроков», – приводит слова Бербатова Goal.com.

Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провёл 22 матча в Бундеслиге, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.