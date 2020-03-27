Бербатов: Санчо не станет думать дважды о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Боруссии» Джейдона Санчо в стан «красных дьяволов».
«Было много разговоров о переходе Санчо в «Манчестер Юнайтед». Он англичанин, им интересуется «Юнайтед», я считаю, в таком случае он не станет думать дважды о переходе.
Я думаю, если «Юнайтед» приобретёт Санчо, он отлично дополнит команду, но мне любопытно посмотреть на их расстановку. У клуба уже есть Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль, Дэниел Джэймс, они хотят конкуренции среди молодых игроков», – приводит слова Бербатова Goal.com.
Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провёл 22 матча в Бундеслиге, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
- 27 марта 2020
-
12:31
-
12:23
-
12:20
-
12:01
-
11:58
-
11:44
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:32
-
11:18
-
11:09
-
10:48
-
10:47
-
10:39
-
10:20
-
10:18
-
10:03
-
09:55
-
09:34
-
09:31
-
09:21
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
07:45
-
07:26
-
07:01
-
06:41
-
06:21
-
05:57
-
05:37
-
05:14
-
05:03
-
04:49