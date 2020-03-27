Некоторые клубы АПЛ выступают за немедленную остановку и полную переигровку сезона
Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги оказался под угрозой срыва в связи с позицией некоторых клубов.
Как сообщает The Athletic, руководители ряда команд выступают за немедленную остановку сезона и полную его переигровку после окончания пандемии коронавируса. По их мнению, проводить матчи в нынешних условиях нельзя, а играть при пустых трибунах – некорректно с этической точки зрения.
Отмечается, что для принятия итогового решения о судьбе нынешнего розыгрыша чемпионата Англии необходимо, чтобы за один из сценариев проголосовали представители 14 клубов из 20. При этом на предыдущей встрече руководители пришли к мнению, что сезон должен быть доигран при любых обстоятельствах.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.
Розыгрыш чемпионата Англии не будет возобновлён 30 апреля
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